Житель Коми обкрадывал свою пожилую сожительницу

Житель Межадора обкрадывал свою пожилую сожительницу

В Сысольском районе 57-летнего жителя села Межадор признали виновным в краже с банковского счета. По данным прокуратуры Коми, его жертвой стала сожительница.

В ведомстве сообщили, что в апреле 2023 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения похитил у пенсионерки банковскую курту и несколько раз расплачивался ею в торговых точках.

Всего таким путем он потратил более 12 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью и выплатил причиненный потерпевшей ущерб. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура Коми внесла предостережение начальнику управления мэрии Сыктывкара (подробнее)