В Усть-Вымском районе Коми волки загрызли 10 бычков

В Усть-Вымском районе Коми волки загрызли 10 бычков. Как сообщает газета «Вперед», вес каждого составляет порядка 140-160 кг.

ЧП произошло в конце августа в поселке Оквад. Пропажа обнаружилась не сразу, только когда стадо визуально поредело.

Сельчане исследовали двор и за пределами загона нашли останки животных. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

В настоящее время за волками ведется слежка. Фермер заметил в окрестностях домашнего хозяйства волка и отметил, что никогда не встречал столь крупной особи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинофестиваль в Сыктывкаре завершился триумфом марийских кинематографистов (подробнее)