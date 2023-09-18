В Усть-Вымском районе Коми волки загрызли 10 бычков
В Усть-Вымском районе Коми волки загрызли 10 бычков. Как сообщает газета «Вперед», вес каждого составляет порядка 140-160 кг.
ЧП произошло в конце августа в поселке Оквад. Пропажа обнаружилась не сразу, только когда стадо визуально поредело.
Сельчане исследовали двор и за пределами загона нашли останки животных. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.
В настоящее время за волками ведется слежка. Фермер заметил в окрестностях домашнего хозяйства волка и отметил, что никогда не встречал столь крупной особи.
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