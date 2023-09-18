В Коми пара из Воркуты задушила своего знакомого

В ходе следствия пара признала вину и способствовала раскрытию и расследованию преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте завершено расследование гибели 58-летнего мужчины, которого задушила бывшая возлюбленная и ее сообщник. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Известно, что в декабре прошлого года погибший, его 34-летняя бывшая и 49-летний, ранее судимый, воркутинец выпивали в квартире на Суворова. В какой-то момент мужчины стали ругаться из-за ревности. В результате конфликта 58-летний мужчина был задушен женщиной и мужчиной. После убийства вокрутинец ограбил погибшего хозяина квартиры и оба душегуба скрылись.

- В ходе следствия фигуранты признали вину по предъявленному обвинению и способствовали раскрытию и расследованию преступления. Следователем собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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