В Коми появились модернизированные 100-рублевые купюры

При наличных расчетах жители Коми могут встретить модернизированные 100-рублевые банкноты образца 2022 года

Обновленные 100-рублевые банкноты появились в Коми. Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка. Уточняется, что модернизированные купюры образца 2022 года поступают в оборот постепенно, заменяя по мере износа привычные 100 рублей.

В Нацбанке добавили, что обновленные деньги обладают улучшенными защитными признаками, а по цветовому оформлению схожа с предыдущими модификациями.

Новый дизайн купюры посвящен Москве и ЦФО.

«Модернизированная банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне банкноты – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На главных часах можно даже разглядеть время – 20.22 - год выпуска банкноты. Также можно увидеть здание Московского государственного университета на Воробьевых горах, знаменитую телевизионную Останкинскую башню, а также концертный зал и часть Парящего моста парка «Зарядье». На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле», – пояснила эксперт Отделения Банка России по Республике Коми Анастасия Сажина.

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