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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:01

Коми заняла 69 место в рейтинге регионов России по приверженности ЗОЖ

Жители Коми стали больше придерживаться принципов ЗОЖ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Республика заняла 69 место

Республика заняла 69 место

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коми улучшила позиции в рейтинге регионов России по приверженности ЗОЖ. Это следует из аналитики РИА-Рейтинг. Согласно ему, республика заняла 69 место. Рейтинговый балл в 2022 году составил 52,2. Это выше, чем в 2021-ом — 41,4.

Больше всего приверженцев здорового образа жизни в регионах Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих — субъекты Дальнего Востока.

Среди соседей Коми лучший показатель у Кировской области. Она заняла 53 место.

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