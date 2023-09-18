Коми заняла 69 место в рейтинге регионов России по приверженности ЗОЖ

Республика заняла 69 место Фото: Иван МАКЕЕВ

Коми улучшила позиции в рейтинге регионов России по приверженности ЗОЖ. Это следует из аналитики РИА-Рейтинг. Согласно ему, республика заняла 69 место. Рейтинговый балл в 2022 году составил 52,2. Это выше, чем в 2021-ом — 41,4.

Больше всего приверженцев здорового образа жизни в регионах Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих — субъекты Дальнего Востока.

Среди соседей Коми лучший показатель у Кировской области. Она заняла 53 место.

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