В Коми за 300 млн рублей закупят 39 автобусов

Фото: пресс-служба Минфина Коми

Для городов и районов Коми планируют закупить 10 больших, 22 средних и семь малых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минфина.

Регион получил специальные казначейские кредиты на сумму более 2 млрд рублей. 300 млн рублей потратят на покупку подвижного состава. Новый общественный транспорт появится в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Ижемском, Троицко-Печорском, Усть-Цилемском районах и Печоре. Новые автобусы будут ходить по 18 маршрутам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре автобус № 54 перейдет на осенне-зимнее расписание с 1 сентября (подробности)