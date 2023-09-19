В Печоре посетительница кафе напала на росгвардейца

В Коми оштрафовали напавшую на росгвардейца женщину

В Печоре 36-летнюю местную жительницу признали виновной в нападении на сотрудника Росгвардии. Дело рассматривали в Печорском городском суде, гособвинение поддержали в Печорской межрайонной прокуратуре. По предоставленным данным, 3 января 2023 года фигурантка уголовного дела со своим супругом отдыхала в увеселительном заведении. В какой-то момент они начали конфликтовать с другими посетителями, из-за чего работникам кафе пришлось вызвать Росгвардию. Прибывшие росгвардейцы предложили дебоширам проехать в МВД, однако муж обвиняемой отказался выполнять требование, из-за чего к нему применили силу. В этот момент женщина подошла к одному из правоохранителей, схватила его за руку, попутно расцарапав, и пнула по ноге. Суд признал фигурантку уголовного дела виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

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