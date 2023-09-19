Жителей Коми предупредили о сильнейшей магнитной буре

В Коми пообещали сильную магнитную бурю

В Коми 19 сентября ожидается сильная магнитная буря. По данным Гисметео, уже утром, около шести часов волнения достигнут показателя в пять баллов. Ближе к обеду индекс вырастет до шести баллов.

По данным портала «Метеонова», сильнее всего солнечные волнения ощутят жители Ижмы, Усинска, Печоры, Воркуты и Усть-Цилемы. Также влияние бури почувствуют в Удорском, Троицко-Печорском районах, а также в Ухте, Прилузье, Корткеросе и Сыктывкаре. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание, головные боли и слабость.

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