В Ухте завпроизводством и ее подельницы похищали продукты из столовой учебного заведения

Ухтинский горсуд вынес приговор сотруднице учебного заведения и двум ее подельницам за хищение продуктов. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, каждую из них оштрафовали на сумму от 140 до 180 тысяч рублей.

Подсудимая работала завхозом и являлась заведующим производства. В периоды с 1 января 2021 года по 29 июня 2022 года и с 23 августа по 12 сентября 2022 года она вместе с подельницами похитила продукты, предназначенные для приготовления пищи учащимся.

Сумма ущерба составила около 241 тыс. рублей.

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