Мошенники обманули санитарку из Сыктывкара на 2,3 млн рублей

55-летняя санитарка медучреждения Сыктывкара обратилась в полицию и рассказала, что лишилась крупной суммы денег при попытке сохранить свои сбережения.

В пресс-службе МВД по РК рассказали, что на телефон женщины поступил звонок о неизвестного, который под видом сотрудника банка заявил, что с ее электронного кошелька мошенники пытаются снять деньги. Звонивший предложил помощь в решении проблемы и продиктовал реквизиты «безопасного счета».

Женщина перевела мошенникам через терминал 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте завпроизводством и ее подельницы похищали продукты из столовой учебного заведения (подробнее)