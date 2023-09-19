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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:50

Привела нового сожителя: сыктывкарец пришел к бывшей супруге на дачу с ружьем

В Сыктывкаре ревнивый мужчина пришел к бывшей жене на дачу с ружьем
Источник:kp.ru
Привела нового сожителя: сыктывкарец пришел к бывшей супруге на дачу с ружьем

Привела нового сожителя: сыктывкарец пришел к бывшей супруге на дачу с ружьем

61-летняя сыктывкарка обратилась в полицию и сообщила, что бывший муж угрожал убийством ей и ее сожителю. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, на него завели уголовное дело.

Участковый задержал ранее судимого 65-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения. Он разбил окно на веранде дачного дома бывшей жены и угрожал заявительнице расправой, направив ружье в ее сторону.

Сыктывкарец раскаялся в содеянном и пояснил, что был недоволен тем, что бывшая жена привела в их общий дом нового сожителя. Оружие и патроны были изъяты.

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