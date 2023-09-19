За неделю в Коми поймали 66 нетрезвых водителей
За минувшую неделю в Республике Коми сотрудники ДПС задержали 66 нетрезвых водителей. На 9 автолюбителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, завели уголовные дела.
За выходные инспекторы ГИБДД задержали 33 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования.
Больше всего пьяных водителей было выявлено в Печоре, Усинске и Сыктывкаре.
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