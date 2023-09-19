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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:20

За неделю в Коми поймали 66 нетрезвых водителей

На 9 водителей завели уголовные дела
Источник:kp.ru
За неделю в Коми поймали 66 нетрезвых водителей

За неделю в Коми поймали 66 нетрезвых водителей

За минувшую неделю в Республике Коми сотрудники ДПС задержали 66 нетрезвых водителей. На 9 автолюбителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, завели уголовные дела.

За выходные инспекторы ГИБДД задержали 33 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования.

Больше всего пьяных водителей было выявлено в Печоре, Усинске и Сыктывкаре.

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