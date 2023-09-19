Житель Коми собирает средства на инвалидную коляску для северного бездорожья

Сергей Михайлов из села Нившера Корткеросского района Коми с 18 лет страдает от миопатии и является инвалидом первой группы. Для передвижения по грунтовым дорогам ему необходимо приобрести коляску высокой проходимости. Сертификат на сумму 548 466 рублей он получил через соцслужбы, однако этого недостаточно - производитель выставил счет на 950 тысяч рублей.

Благодаря поддержке жителей Коми уже удалось собрать 156 759 рублей. Отчеты мужчина публикует в свой группе, где также есть реквизиты для перевода.

«Каждой копеечке помощи я буду очень рад и сердечно благодарен. Есть заболевания, когда можно собрать большую сумму и сделать операцию, но у меня и такого шанса нет, так как заболевание неизлечимо и единственный вариант — это приобретать технические средства реабилитации, которые максимально мне облегчат жизнь и помогут не только мне, но и людям, которые за мной ухаживают», - поделился Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю в Коми поймали 66 нетрезвых водителей (подробнее)