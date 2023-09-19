Находится в реанимации: в Усть-Куломском районе нетрезвый водитель устроил ДТП

Вчера, 18 сентября, в Усть-Куломском районе Коми водитель «Шестерки» не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. В ГИБДД по РК рассказали, что ДТП произошло на втором километре автодороги «Подъезд к п.Лопъювад».

За рулем легковушки находился 42-летний мужчина. В результате ДТП водитель потерял много крови, получил рваную рану головы, сотрясение мозга и ЧМТ. Сейчас он находится в реанимации.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми простились с погибшим на СВО Антоном Филимоновым (подробнее)