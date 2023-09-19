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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:49

Сотрудник воркутинской детской больницы умер на рабочем месте

В Воркутинской детской больнице на рабочем месте скончался сотрудник
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Организована комиссия по расследованию несчастного случая

Организована комиссия по расследованию несчастного случая

В Воркуте умер работник городской больницы для детей. О смертельном несчастном случае сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, трагедия произошла 19 сентября. На своем рабочем месте был найден мертвым сотрудник медучреждения, однако иных подробностей его гибели не раскрываются.

- Организована комиссия по расследованию несчастного случая, - заключили в инспекции.

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