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Общество19 сентября 2023 9:00

Глава Печорского района Коми отправится в зону СВО

Мэр Печоры планирует уйти на СВО
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мэр Печоры Валерий Серов планирует уйти на СВО

Мэр Печоры Валерий Серов планирует уйти на СВО

Глава Печорского района Валерий Серов намерен уйти служить в зону проведения спецоперации. Об этом стало известно в ходе 26-го заседания Совета Печорского района VII созыва.

Депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении неоплачиваемого отпуска на период контракта с минобороны РФ в закрытом режиме.

Известно, что отпуск Серов запланирован с 1 октября.

Ранее на СВО отправились мэр Воркуты Ярослав Шапошников и и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев.

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