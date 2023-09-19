Глава Печорского района Коми отправится в зону СВО

Мэр Печоры Валерий Серов планирует уйти на СВО

Глава Печорского района Валерий Серов намерен уйти служить в зону проведения спецоперации. Об этом стало известно в ходе 26-го заседания Совета Печорского района VII созыва.

Депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении неоплачиваемого отпуска на период контракта с минобороны РФ в закрытом режиме.

Известно, что отпуск Серов запланирован с 1 октября.

Ранее на СВО отправились мэр Воркуты Ярослав Шапошников и и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев.

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