Ярослав Шапошников из зоны СВО поздравил жителей Воркуты с Днем вахтера

Ярослав Шапошников опубликовал поздравление с Днем шахтера

Администрация Воркуты опубликовала поздравления Ярослава Шапошникова с Днем шахтера. Мэр города сделал запись из зоны СВО. Она была опубликована 26 августа.

Шапошников пожелал всем шахтерам и жителям Воркуты крепкого здоровья, отметив, что это замечательный праздник.

Напомним, что он ушел в зону СВО 24 июля, и находится сейчас там в качестве рядового. Это его первая запись, где он появился в военной форме.

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