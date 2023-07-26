Мэр Воркуты Ярослав Шапошников уехал рядовым на СВО

Фото со страницы Ярослава Шапошников в соцсетях

Стало известно, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников уехал по контракту служить в зону СВО. Об этом "КП-Коми" сообщил советник мэра Александр Литвинов.

- Все, что могу сказать, что он отбыл 24 июля в Ростовскую область. Будет служить в звании рядового, - сказал он.

О своем желании уйти бойцом на СВО Шапошников заявил еще в марте, однако отправился на слаживание лишь сейчас. После того, как он озвучил свое решение, появились слухи о том, что мэр бежит от уголовной ответственности из-за аварии на очистных сооружениях, однако Шапошников все обвинения опроверг.

Добавим, что после заявления мэра Заполярья аналогичное сделал и министр здравоохранения Игорь Дягилев.

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