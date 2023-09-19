Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 12:20

На заполярный город Коми обрушится штормовой ветер

Порывы ветра будут достигать 22 м/с
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Воркуте объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте ожидается резкое удушение погоды. Об этом предупреждает МЧС по Коми.

По информации ведомства, на заполярный город вечером 19 сентября обрушится штормовой ветер, скорость воздушного потока будет достигать 22 м/с. Непогода утихнет лишь на следующий день, 20 сентября

- В Воркутинском районе ожидается усиление ветра западной четверти 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, - говорится в экстренном обращении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пообещали дождливую погоду с порывистым ветром (подробности)