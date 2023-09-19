На заполярный город Коми обрушится штормовой ветер

В Воркуте объявлено штормовое предупреждение

В Воркуте ожидается резкое удушение погоды. Об этом предупреждает МЧС по Коми.

По информации ведомства, на заполярный город вечером 19 сентября обрушится штормовой ветер, скорость воздушного потока будет достигать 22 м/с. Непогода утихнет лишь на следующий день, 20 сентября

- В Воркутинском районе ожидается усиление ветра западной четверти 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, - говорится в экстренном обращении ведомства.

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