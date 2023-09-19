В Коми пообещали дождливую погоду с порывистым ветром

В Коми пообещали дождливый и туманный день

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 19 сентября. По предоставленным данным, в республике пообещали дожди и порывистый ветер.

Метеорологи сообщили, что ветер ожидается западный со скоростью от 8 до 13 м/с, местами порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7, днем +9...+14°С.

В Сыктывкаре 19 сентября спрогнозировали облачную погоду и небольшой дождь с порывистым ветром до 12 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +11...+13°С.

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