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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:20

Пристегнувший наручниками 13-летнего подростка житель Сыктывкара получил три года принудительных работ

В Сыктывкаре 18-летний юноша приковал подростка наручниками к турникам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Эжвинского района Сыктывкара признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего

Житель Эжвинского района Сыктывкара признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре огласили приговор 18-летнему эжвинцу. Юношу обвиняли в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего.

Напомним, молодой человек приковал наручниками 13-летнего школьника к турникам около лыжной базы и ударил его несколько раз на глазах сверстников. Причиной конфликта стало то, что подросток якобы не вернул вейп юноши.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет принудительных работ.

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