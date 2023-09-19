Пристегнувший наручниками 13-летнего подростка житель Сыктывкара получил три года принудительных работ

Житель Эжвинского района Сыктывкара признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Сыктывкаре огласили приговор 18-летнему эжвинцу. Юношу обвиняли в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего.
Напомним, молодой человек приковал наручниками 13-летнего школьника к турникам около лыжной базы и ударил его несколько раз на глазах сверстников. Причиной конфликта стало то, что подросток якобы не вернул вейп юноши.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет принудительных работ.
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