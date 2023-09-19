«Избил и затолкал в рот бумагу»: в Сыктывкаре мужчина вышел из тюрьмы и жестоко убил жену, которой грозил расправой

Смертельная ссора произошла почти два года назад

В Сыктывкаре огласили приговор 43-летнему ранее судимому мужчине. Его обвиняли в убийстве жены.

Как сообщает СУ СКР по Коми, трагедия произошла в октябре прошлого года. Вернувшийся из тюрьмы сыктывкарец выпивал в одной из комнат общежития на Морозова. В какой-то момент мужчина набросился на свою бывшую жену и стал ее зверски избивать, затем сел на нее и затолкал в рот бумагу так, чтоб та не могла дышать. Несчастная умерла от асфиксии.

Известно, что мужчина ранее угрожал своей супруге расправой и истязал ее. За это он был отправлен в колонию.

Приговором суда сыктывкарец отправлен в колонию на 9,5 лет.

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