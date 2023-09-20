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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:45

Жителя Коми принудили скосить борщевик

В Сыктыдинском районе разросся борщевик
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывдинском районе местного жителя принудили скосить борщевик. По предоставленным данным, мужчина выполнил требование после предостережения Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Мужчине поставили срок до конца текущего года, к моменту повторной проверки нарушение уже было устранено. Всего, по данным ведомства, в 2022 году в районе обнаружили три заросших борщевиком участка общей площадью 5,2 га.

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