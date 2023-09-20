Убили и обокрали: воркутинец и его знакомая расправились с мужчиной и украли его вещи

49-летний воркутинец и его 34-летняя знакомая обвиняются в убийстве мужчины и краже его вещей. Детали случившегося сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вопиющий случай произошел в ночь с 30 на 31 декабря прошлого года. Подсудимые распивали спиртные напитки в квартире 58-летнего бывшего сожителя женщины. На почве ревности между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гости задушили хозяина квартиры шнуром электрообогревателя. После убийства злоумышленники похитили наручные часы и телефон погибшего.

В содеянном воркутинцы признались. Уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

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