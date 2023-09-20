Владимир Менников назначен и.о. главы района - руководителя администрации Печоры

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Назначен и.о. главы главы района - руководителя администрации Печоры. Как сообщил глава района Валерий Серов, им стал Владимир Менников.

Вчера, 19 сентября, Валерий Серов ушел в неоплачиваемый отпуск на 6 месяцев в связи с отбытием на службу в зону проведения СВО.

«Уважаемые земляки! С 1 октября я планирую отправиться для участия в специальной военной операции. О своем желании участвовать в СВО я сообщил главе Коми Владимиру Викторовичу Уйба, который поддержал мое решение. Сегодня на заседании Совета МР «Печора» и депутаты нашего города тоже поддержали мое решение и предоставили мне соответствующий отпуск сроком на полгода, в связи с заключением контракта на участие в СВО», - рассказал В. Серов.

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