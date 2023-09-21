Воспользовался доверием: сыктывкарец присвоил чужой автомобиль

Городской суд Сыктывкара вынес приговор 34-летнему местному жителю, который присвоил чужой автомобиль. Свою вину он признал. Все произошло в апреле прошлого года. Сыктывкарка сдала квартиру в аренду своему знакомому, а также несколько раз разрешала брать ее машину Daewoo Nexia. В начале мая прошлого года ей стали приходить уведомления о штрафах за нарушения, совершенные в Удмуртии. В ходе расследования выяснилось, что в мае прошлого года у подсудимого умерла теща, а на ее похороны он поехал на чужой машине, которая в пути сломалась. Он продал ее на запчасти на 20 тысяч рублей. Также мужчину признали виновным в четырех преступлениях, связанных с неправомерным управлением ТС, которые были совершены на «Семерке». Суд приговорил сыктывкарца к 3 годам принудительных работ с удержанием 5% дохода, лишил прав на 5 лет, конфисковал «Ладу» седьмой модели и взыскал в пользу пострадавшей 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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