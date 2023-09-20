Возможна потеря памяти: в Сыктывкаре ищут пропавшую 78-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшую Вальковец Юлию Васильевну 1945 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерта».

По данным волонтеров, 78-летняя женщина пропала в среду, 20 сентября. Сыктывкарка ушла в неизвестном направлении в районе Орбита. Рост пропавшей – 160 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами. На женщине был белый плащ. Тех, кому что-либо известно местонахождение пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (912) 180-16-94, 8 (904) 101-06-25, 8 (800)-700-54-52 или 102. Сообщается также, что у женщины возможна потеря памяти.

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