В Сыктывкаре завершились поиски женщины в белом плаще Фото: Наталья ВОЛКОВА

В Сыктывкаре нашли пропавшую женщину 1945 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 78-летняя женщина пропала 20 сентября. Сыктывкарка ушла в неизвестном направлении в районе Орбиты. Сообщалось, что у женщины возможна потеря памяти. Горожанку начали искать волонтеры. Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что сыктывкарка жива.

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