В 2023 году 31 ребенок-сирота получит сертификат на приобретение жилья в Коми

Фото: архив КП.

В 2023 году дети-сироты Республики Коми получат сертификаты на приобретение жилья. Для этого регионом выделено 354 млн рублей, 305 из которых уже направлены по адресу. Об этом сообщила министр образования Коми Наталья Якимова.

Как рассказала министр, благодаря дополнительной финподдержке Правительства республики сертификаты на приобретение жилья в 2023 году могут 31 человек из детей-сирот.

– Размер каждого денежного сертификата – почти 2,9 миллиона рублей, – озвучила руководитель ведомства.

При этом получивший сертификат сирота может сам решить, в каком городе или районе региона купить себе квартиру. Эту меру соцподдержки власти ввели в прошлом году дополнительно к тому, что государство приобретает и предоставляет жильё данной категории граждан. Делается это для того, чтобы «разгрузить» очередь на предоставление жилья сиротам.

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