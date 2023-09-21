В Коми под суд пойдёт обманувшая на деньги 86-летнюю женщину 16-летняя ухтинка

Фото: архив КП.

Следователи Ухты завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней горожанки. Подросток обвинялась в мошенничестве в качестве курьера. Девушка с неизвестными подельниками в июле этого года похитила у 86-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Подробности сообщает СУ СК по Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, летом этого года 16-летняя ухтинка вместе с другими неустановленными лицами обманули пенсионерку. Они позвонили пожилой женщине по телефону и рассказали ей о ДТП, виновницей которого якобы стала невестка 86-летней бабушки. Для решения вопроса о прекращении уголовного дела и возмещения причинённого вреда нужны деньги, твердили мошенники.

— Злоумышленники не дали пенсионерке возможности осмыслить происходящее и связаться с родными, чтобы удостовериться в полученной информации, — говорится в релизе ведомства.

В результате пенсионерка передала обвиняемой, которая выступила курьером, большую сумму из своих сбережений. Подростка задержали в момент перевода денег на счёт мошенникам. 170 тысяч удалось вернуть, однако 30 тысяч рублей девушка уже успела перечислить злоумышленникам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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