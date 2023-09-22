В Коми ищут 53-летнюю женщину, которая ушла в лес и не вернулась

В селе Туръя Княжпогостского района Коми пропала при загадочных обстоятельствах 53-летняя Людмила Пономарева. Она не выходит на связь с 20 сентября. В тот день женщина ушла в лес и не вернулась.

Приметы: кареглазая, черные волосы, телосложение нормальное, рост 165 см. На ней была рабочая куртка синего цвета, штаны и сапоги.

Обладающих какой-либо информацией волонтеры «Лиза Алерт Коми» просят позвонить по телефонам 8 (904) 101 06 25, 8 (800) 700 54 52.

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