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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 5:19

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Сыктывкаре

В Сыктывкаре в ДТП пострадала двухлетняя девочка
Источник:kp.ru
Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Сыктывкаре

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Сыктывкаре

Вчера, 21 сентября, в столице Коми столкнулись автомобили Lada Kalina и Volkswagen Tiguan. Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошла около дома №16 на улице Чернова.

Виновницей ДТП оказалась 46-летняя водитель отечественного автомобиля. В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка. Малышка была доставлена в больницу с ссадиной глазничной области, сотрясением головного мозга и ЧМТ.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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