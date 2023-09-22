Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Сыктывкаре

Вчера, 21 сентября, в столице Коми столкнулись автомобили Lada Kalina и Volkswagen Tiguan. Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошла около дома №16 на улице Чернова.

Виновницей ДТП оказалась 46-летняя водитель отечественного автомобиля. В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка. Малышка была доставлена в больницу с ссадиной глазничной области, сотрясением головного мозга и ЧМТ.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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