В Сыктывдинском районе загорелись сараи на дачах

Вчера, 21 сентября, примерно в 11:45 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании хозпостроек в местечке Тыла-Ю в Сыктывдинском районе Коми.

На место ЧП направились пожарные подразделения. Возгорание было ликвидировано в 12:04, сообщили в МЧС по РК.

К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 36 кв.м. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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