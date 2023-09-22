В Сыктывкаре АЗС снова подняли цены на топливо

На сыктывкарских АЗС вновь выросли цены на топливо. Последние изменения были зафиксированы 16 сентября, тогда компания «Движение Коми» повысила цены на бензин и дизтопливо на 5 и 10 рублей.

Вслед за этим «Компания 2000» и «ЛУКОЙЛ» увеличили цены на топливо. На данный момент дешевле всего можно заправить автомобиль на лукойловских АЗС.

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 - 49,15 руб. (было 49,08 руб.) - плюс 7 коп.

АИ-95 - 52,38 руб. (было 52,31 руб.) - плюс 7 коп.

ДТ - 62,47 руб. (было 62,38 руб.) - плюс 9 коп.

«Движение Коми»

АИ-92 - 59,99 руб. - без изменений.

АИ-95 - 69,99 руб. - без изменений.

ДТ - 79,99 руб. - без изменений.

Компания «2000»

АИ-92 - 54,50 руб. (было 49,20 руб.) - плюс 5 руб. 30 коп.

АИ-95 - 64,50 руб. (было 54,90 руб.) - плюс 9 руб. 60 коп.

ДТ - 69,00 руб. (61,90 руб.) - плюс 7 руб. 10 коп.

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