Пьяный сыктывкарец угрожал применить гранату против сотрудников полиции

Городской суд Сыктывкара приговорил к двум годам лишения свободы за угрозу применения гранаты в отношении полицейских.

Все произошло 25 марта текущего года. Пьяный мужчина из-за личной неприязни угрожал сотруднику полиции, держа в руке осколочную гранату, схватившись за чеку. Он угрожал подорвать гранаты, требуя от оперативников покинуть квартиру.

Полицейские приняли угрозу за реальную угрозу и покинули квартиру, после чего на место прибыли спецслужбы и росгвардейцы. С участием взрывотехника они задержали сыктывкарца. Впоследствии было установлено, что граната является учебной.

В ходе рассмотрения уголовного дела вину подсудимый не признал.

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