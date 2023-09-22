Стали известны подробности возгорания на стройплощадке в Эжве

Появились подробности возгорания на стройплощадке в Эжве

Вчера, 21 сентября, примерно в 15:14 в пожарную служу поступило сообщение о возгорании на территории стройплощадки в Эжве по улице 1-я линия, дом 4. На место направились экстренные службы.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что в местечке Емваль на территории будущей школы тлел утеплитель. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, площадь тления составила 3 кв.м.

К счастью, обошлось без пострадавших. Строящееся здание также не пострадало. Сейчас устанавливаются все детали ЧП.

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