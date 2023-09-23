Лось по кличке Макс сбежал из Финно-угорского этнопарка

О сбежавшем лосе Максе сообщила глава района. Фото: Любовь Доронина

Глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина опубликовала сегодня, 23 сентября, сообщение о том, что в Финно-угорском этнопарке сбежал лось по кличке Макс.

Руководитель муниципалитета попросила жителей села Ыб быть предельно внимательными и не привлекать внимание лося при встрече с ним. Также не рекомендуется производить громкие звуки.

В случае обнаружения Макса очевидцев попросили сообщать об этом по телефонам 8 (82130) 7-92-51 и 8 (904) 271-03-13.

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