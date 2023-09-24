В Коми пропал без вести 66-летний Михаил Ефремов

В селе Зеленец Сыктывдинского района Коми пропал без вести 66-летний Михаил Ефремов. Его местонахождение неизвестно с 22 сентября.

Приметы: карие глаза, седые волосы, худощавый, рост 158 сантиметров. В день исчезновения на нем были синие штаны и куртка, ботинки темно-коричневого цвета, темно-серая кепка. С собой он взял черную сумку на ремне.

Волонтеры «Лиза Алерт Коми» просят обладающих какой-либо информацией позвонить по номерам телефонов: 8 (922) 277 70 99, 8 (800) 700 54 52.

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