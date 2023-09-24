В Усинске двое неизвестных опрокинули «Урал»

В пятницу, 22 сентября, в Усинске двое неизвестных водителей опрокинули «Урал». Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошло на 84 километре автодороги Печора - Усть Уса.

Двое неустановленных водителей буксировали машину «Урал». Примерно в 5:40 напротив паромной переправы через реку Печора автомобиль опрокинулся.

59-летний водитель «Урала» получил закрытые переломы костей таза, ребер, позвоночника. Пострадавшего доставили в больницу.

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