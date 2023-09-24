Сыктывкарец отправился в тюрьму за кражу смартфона из пункта выдачи заказов

Суд вынес приговор сыктывкарцу, который украл телефон, заказанный в пункт выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Все произошло 13 ноября прошлого года. В вечернее время мужчина пришел в пункт выдачи заказов, чтобы получить заказанный смартфон стоимостью 18 тысяч рублей. Товар оплачен не был, в программе пункта выдачи было указано, что оплата произойдет после получения товара.

Нужной суммы на карте сыктывкарца не оказалось. Он дождался, пока в зале не останется покупателей, а сотрудник ПВЗ уйдет на склад, и сбежал. Сотрудник пункта выдачи заказов вернулся и увидел, что в зале никого нет, после чего выбежал на улицу, но подсудимого там не обнаружил, и обратился в полицию.

Суд приговорил сыктывкарца к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% дохода. Путем частичного сложения назначенного наказания с предыдущим приговором за совершение тяжких преступлений, его приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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