Ухтинец похитил деньги у подростка

43-летнего ухтинца обвиняют в краже денег с банковского счета. Как сообщает СУ СКР по РК, расследование уголовного дела завершено.

Все произошло в августе. Мужчина нашел в ТЦ банковскую карту, которая лежала на банкомате. При помощи бесконтактной системы он оплатил товары, причинив несовершеннолетнему владельцу карты материальный ущерб.

Свою вину мужчина признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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