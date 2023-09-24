Ухтинец похитил деньги у подростка
43-летнего ухтинца обвиняют в краже денег с банковского счета. Как сообщает СУ СКР по РК, расследование уголовного дела завершено.
Все произошло в августе. Мужчина нашел в ТЦ банковскую карту, которая лежала на банкомате. При помощи бесконтактной системы он оплатил товары, причинив несовершеннолетнему владельцу карты материальный ущерб.
Свою вину мужчина признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.
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