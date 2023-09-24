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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 16:00

В Корткеросском районе в ДТП пострадали три человека

В Коми при столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Источник:kp.ru
В Корткеросском районе в ДТП пострадали три человека

В Корткеросском районе в ДТП пострадали три человека

Вчера, 23 сентября, в Корткеросском районе Коми ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo, после чего автомобили съехали в кювет. Как сообщили в ГИБДД по РК, ДТП произошло в 7:40 на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск.

В результате столкновения пострадали 56-летний водитель ГАЗа, 36-летний водитель иномарки и его 46-летний пассажир. Они получили различные травмы.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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