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НовостиОбщество24 сентября 2023 16:21

«Полчище»: жители Сыктывкара пожаловались на нашествие насекомых

В Сыктывкаре из-за смены погоды жители заметили нашествие мух
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители одного из домов в Сыктывкаре пожаловались на нашествие мух в доме. Автор опубликовал кадры в социальных сетях, отметив, что насекомые активно размножаются в подъезде.

– Полчище мух в подъезде. Это какое-то знамение? – спросил очевидец.

Подписчики отреагировали на пост, отметив, что такое явление связано с изменением погоды. Некоторые предположили, что проблема может быть в подвале или в одном из жильцов.

– Судя по трещинам и осыпающемуся покрытию потолка у вас хрущевка с открытым подвалом, где рай для них, – написал местный житель.

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