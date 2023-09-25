В Коми спасатели больше сотни раз выезжали в леса, чтобы найти пропавших людей

Начальник «Спас-Коми» Олег Семушин в ходе интервью телеканалу «Коми Гор» рассказал, что его сотрудники провели 109 поисков в лесах, чтобы найти заблудившихся людей. Зачастую теряются пожилые люди. 14 человек были найдены мертвыми.

Чаще всего в этом году потеряшек искали в Сыктывдинском и Сосногорском районах, в Инте, Печоре и Ухте.

Сложная ситуация произошла в мае 2023 года, когда велись поиски трех людей, отправившихся на рыбалку. Было задействовано 20 сотрудников из Троицко-Печорского района, Вуктыла и Сосногорска. Они были найдены.

«Не обошлось без алкоголя. Ребята [пропавшие] повздорили, не смогли вспомнить, где их озеро, они там были последний раз десять лет назад. один говорит надо идти в одну сторону, другой в другую. Они разошлись, в итоге получилось так, что все заплутали», — рассказал Олег Семушин.

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