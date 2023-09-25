В Коми обнаружили тело одного из пропавших на Вычегде пожарных

Поиски еще двоих мужчин продолжаются

Тело одного из пропавших на реке Вычегде мужчин найдено. Об этом «КП-Коми» сообщили в МЧС республики.

По информации ведомства, труп пожарного был обнаружен в районе моста у станции Межог. Тела еще двоих разыскивают.

- Личность найденного устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 22 сентября. Шесть пожарных отмечали день рождения одного из них. В какой-то момент их моторная лодка врезалась в буй и перевернулась. Троим удалось выбраться на берег, еще трое пропали без вести. Известно, что в числе исчезнувших именинник - Олег Захаров.

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