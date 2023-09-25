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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:50

В Прилузской ЦРБ проведут капитальный ремонт на 20 млн рублей

Подрядчика выберут 9 октября
Источник:kp.ru
В Прилузской ЦРБ проведут капитальный ремонт на 20 млн рублей

В Прилузской ЦРБ проведут капитальный ремонт на 20 млн рублей

В селе Объячево в терапевтическом отделении Прилузской ЦРБ запланирован капремонт. Заявка размещена на портале госзакупок. Ее начальная стоимость составляет 20 млн рублей.

Желающие принять участие организации могут подать заявку до 5 октября. Подрядчика выберут 9 октября.

До 31 марта 2024 года организация должна будет провести капитальный ремонт в здании Прилузской ЦРБ.

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