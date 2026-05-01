На улучшение жилищных условий многодетных семей в Коми направили 700 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на улучшение жилищных условий многодетных семей в Коми потратили более 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В прошлом году в Коми ввели в эксплуатацию более 220 тысяч квадратных метров жилья. Уточняется, что это почти 3 тысячи квартир. Многодетные семьи, «северяне» получили сертификаты и выплаты. На эти цели потратили более 700 млн рублей.

«Правительство республики продолжит работу с федеральным центром по вопросу увеличения федеральной поддержки для обеспечения жильем детей-сирот», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлый год жильем обеспечили 140 человек из этой категории.