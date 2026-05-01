НовостиПроисшествия1 мая 2026 8:00

В Коми мужчина с ножом убил собутыльника: его арестовали

Пьяный житель Корткеросского района Коми зарезал своего собутыльника

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре ранее судимого 35-летнего уроженца Корткеросского района Коми подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В среду, 29 апреля, правоохранителям поступило сообщение о том, что в машине скорой медицинской помощи скончался 50-летний мужчина. Его нашли возле общежития на улице Социалистической. У пострадавшего имелись телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подозреваемого. Выяснилось, что мужчины выпивали в комнате общежития. В какой-то момент собутыльники вышли на улицу. Там между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Фигурант зарезал знакомого и скрылся. После задержания его заключили под стражу.