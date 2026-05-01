В Коми началась республиканская экологическая акция «Речная лента»

В Коми стартовала республиканская экологическая акция «Речная лента». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Акция проходит уже более четверти века. С 2019 года ее проводят в рамках проекта «Вода России». Цель этого мероприятия – очистка берегов водоемов от мусора. «Речная лента» в Коми проходит с 17 апреля по 27 сентября. В частности, состоялась уборка берега реки Сысола. Участники собрали 15 мешков мусора. В Минприроды приглашают всех желающих присоединиться к акции «Речная лента».