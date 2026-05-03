Первые рейсы в Турцию из Сыктывкара заполнены, но спрос сдерживают цены

Высокие цены и сложные пересадки влияют на спрос

Жители Сыктывкара вновь получили возможность напрямую улететь в Анталью. Первые туристы отправились на курорт в ночь на 2 мая.

По информации туроператоров, спрос на поездки есть, однако он ниже, чем в предыдущие годы. Основные причины — высокая стоимость туров и ограниченные предложения по размещению.

При этом рейсы активно заполняются: на 13 мая билетов уже нет. Средняя цена путевки составляет около 140 тысяч рублей на двоих.

Прямые перелеты остаются востребованными из-за сложностей с пересадками через крупные города и дополнительных расходов на дорогу и проживание.